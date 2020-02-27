مسؤولو سرقسطة الإسباني “متخوفون” من “الأسود” بسبب الياميق

عبر مسؤولو فريق ريال سرقسطة الإسباني عن تخوفهم من إمكانية إستدعاء مدافع الفريق، جواد الياميق، للمنتخب الوطني، شأنه في ذلك شأن مجموعة من اللاعبين الدوليين، الذين يضمهم ممثل إقليم آراغون.

وكشفت صحيفة “إيرالدو آراغون” المحلية أن مدرب المنتخب الوطني يفكر في الإستعانة بخدمات الياميق قياسا مع المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة ريال سرقسطة، مباشرة بعد التحاقه به خلال فترة الإنتقالات الشتوية، قادما من الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة.

وشدد المصدر ذاته على كون تاريخ “الفيفا” المقبل يتزامن مع مباراة هامة في الدوري ستجمع الفريق بألميريا يوم 28 أو 29 مارس المقبل.