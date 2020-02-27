شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي: مستعدون لنشر 3 آلاف جندي بالساحل والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد رئيس لجنة السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شيرغي، خلال مؤتمر صحفي أن القرار اتخذ بسبب توسع التهديد وازدياده تعقيدًا، مضيفًا أن القرار اتخذ خلال قمة للاتحاد الأفريقي، عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال: "بالنسبة لقرار القمة العمل على نشر 3 آلاف عسكري في دول الساحل للمساعدة على ردع المجموعات الإرهابية، أعتقد أننا سنعمل عليه معًا مع مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
ويأتي الإعلان عن قرار الاتحاد الأفريقي، نشر 3 آلاف عسكري بالساحل، أيامًا بعد احتضان موريتانيا قمة لمجموعة دول الخمس بالساحل، وتوليها الرئاسة الدورية للمجموعة.
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