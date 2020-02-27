فيديوجراف.. عودة الدوري الإماراتي.. ماذا حدث في ٢٠ يوما؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد توقف دام ٢٠ يوما، يعود الدوري الإمارتي لاستئناف جولاته، انطلاقا من المرحلة 17، التي تشهد عودة الصراع على اللقب في ظل تصدر شباب الأهلي دبي الترتيب برصيد ٣٦ نقطة بفارق ٥ نقاط عن العين.

خلال العشرين يوما الماضية عاشت الأندية الإماراتية لحظات متباينة داخل الملعب خلال مشاركتها في دوري أبطال آسيا، أو كأس رئيس الدولة.

وشهدت الفترة السابقة تراجع نتائج شباب الأهلي الذي بدأ الموسم بسرعة الصاروخ، فيما استعاد الوحدة الكثير من عافيته بعد الصفقات التي عقدها في يناير/كانون الثاني، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن في عام ٢٠٢٠.

وودع الجزيرة والوصل البطولة الثالثة هذا الموسم بالخروج من كأس رئيس الدولة، وحاول العين تخفيف آلامه الآسيوية بالوصول لنصف نهائي كأس الخليج العربي.

الفيديوجراف التالي يسلط الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها الأندية الإماراتية خلال توقف الدوري.