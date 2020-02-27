شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العراقية تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا لعائد من إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العراقية اكتشافها حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.



وذكرت الوزارة أن الحالة لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من #ايران.

وبذلك يصل عدد الحالات المصابة بكورونا في العراق إلى 7.

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