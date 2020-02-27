تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تعمل على تطوير لقاح #فيروس_كورونا لكنه لن يكون جاهزا قبل 18 شهرا.

وانتشر الفيروس بشكل متسارع في عدد من بلدان العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

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