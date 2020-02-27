- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 34 جنديا تركيا بغارات جوية في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قتل العشرات من الجنود الأتراك، اليوم الخميس، 27/شباط/2020، في إدلب السورية.
وقال المرصد السوري، إن نحو 34 جنديا تركيا قتلوا بغارات جوية في مدينة إدلب.
واليوم اتهمت وزارة الدفاع الروسية تركيا، يوم الخميس، 27/شباط/2020، بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب عبر تقديمها الدعم للمسلحين الذين يقاتلون النظام السوري بنيران المدفعية والطائرات المسيرة.
وذكرت الوزارة، نقلاً عن رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا أوليغ زورافليف: ”في انتهاك لاتفاق سوتشي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يواصل الجانب التركي دعم الجماعات المسلحة غير الشرعية بنيران المدفعية واستخدام“ الطائرات المسيرة لاستهداف القوات السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 34 جنديا تركيا بغارات جوية في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.