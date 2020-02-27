شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتهم تركيا بخرق اتفاق سوتشي حول سوريا عبر دعم المسلحين بالقصف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت وزارة الدفاع الروسية تركيا، يوم الخميس، بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب عبر تقديمها الدعم للمسلحين الذين يقاتلون النظام السوري بنيران المدفعية والطائرات المسيرة.



وذكرت الوزارة، نقلاً عن رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا أوليغ زورافليف: ”في انتهاك لاتفاق سوتشي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يواصل الجانب التركي دعم الجماعات المسلحة غير الشرعية بنيران المدفعية واستخدام“ الطائرات المسيرة لاستهداف القوات السورية.

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