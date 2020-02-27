شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن مقتل قيادي بارز بحزب الله بغارة إسرائيلية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 ـ متابعات ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية الخميس أن شخصا قتل جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في القنطيرة بالجولان. Advertisements ولم تصدر إسرائيل أي بيانات حول الغارة حتى الآن. وأكد ناشطون أن الغارة قتلت القيادي بحزب الله عماد الطويل الذي كان موجودا في المنطقة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان الطويل مسؤولا عن البنية التحتية لإيران في سوريا والتي استخدمت للهجوم على أهداف إسرائيلية. وأدت ضربات نسبت إلى إسرائيل إلى مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في سوريا الشهر الحالي. وتعتقد إسرائيل أن عناصر من حزب الله ينشطون في الجولان لجمع استخبارات عن إسرائيل والمنطقة الحدودية.

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