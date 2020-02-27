منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا في إيران قد يكون أكبر مما نتوقع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية أنَّ فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) ليس إنفلونزا ويمكن احتواؤه بالإجراءات السليمة، مشيرة إلى أن العالم يواجه مرحلة حاسمة فيما يتعلق بانتشار الفيروس.



وأكدت المنظمة على أن من الخطأ الاعتقاد بأن أي دولة بمنأى عن انتقال الفيروس إلى أراضيها.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية إننا نواجه "مرحلة حرجة" فيما يخص انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوضع في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا يوضح خطورة الفيروس.

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وتابع في مؤتمر صحفي، الخميس: "كل الدول حرفيًا معرضة لاكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوقع خلاف ذلك خطأ فادح"، متابعاً أنَّ فيروس كورونا ليس إنفلونزا، ويمكن احتواء الوضع باتخاذ بعض التدابير.

ولفت جيبريسوس إلى تدريب أكثر من 80 ألف فرد رعاية صحية لمكافحة فيروس كورونا.

وأردف أن عدد الإصابات في إيران قد يكون أكبر مما نتوقع.

في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 2744 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السلطات الصحية في الصين أنه تم أيضا تسجيل 433 حالة إصابة إضافية بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 78497 حالة.