- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأوقاف تعلن توقف العمرة مؤقتاً وتدعو المعتمرين للإلتزام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن توقف العمرة مؤقتا بناء على توجيهات السلطات السعودية والقاضية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة ويتم منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة حالياً حتى استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا.
وأهابت بعدم تحرك أي معتمر باتجاه المملكة في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توقف العمرة مؤقتاً وتدعو المعتمرين للإلتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.