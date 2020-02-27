اخبار العالم

الأوقاف تعلن توقف العمرة مؤقتاً وتدعو المعتمرين للإلتزام

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأوقاف تعلن توقف العمرة مؤقتاً وتدعو المعتمرين للإلتزام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الأوقاف تعلن توقف العمرة مؤقتاً وتدعو المعتمرين للإلتزام

Advertisements
متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن توقف العمرة مؤقتا بناء على توجيهات السلطات والقاضية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة ويتم منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة حالياً حتى استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأهابت بعدم تحرك أي معتمر باتجاه المملكة في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توقف العمرة مؤقتاً وتدعو المعتمرين للإلتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا