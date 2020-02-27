رئيس الوزراء الياباني: لإغلاق المدارس لمدة شهر على الأقل بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، أن "حكومته ستطلب إغلاق جميع ​المدارس​ في البلاد لمدة شهر على الأقل، ضمن جهودها لمنع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد"، مكلفاً بـ"إعداد تشريع خاص بهذا الشأن بهدف منع تفشي الفيروس وتقليص تأثيره على حياة الناس و​الاقتصاد​".

ولفت آبي الى ان "إغلاق المدارس سيستمر اعتبارا من الثاني من اذار القادم حتى نهاية عطلة الربيع، أي حتى مطلع نيسان"، مشددا على أن "سلامة وصحة ​الأطفال​ على رأس أولويات حكومته، وسيطال هذا الإجراء جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لكنه سيستثني رياض الأطفال والنوادي خارج أوقات الدراسة الخاصة بتلاميذ المدارس الابتدائية".

هذا وسجلت في اليابان حتى الآن 914 إصابة بفيروس كورونا، بما فيها أكثر من 700 تم إجلاؤهم عن ​سفينة​ "أميرة الماس" السياحية الموبوءة الراسية في ميناء يوكوهاما.