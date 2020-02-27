السلطات الصحية الهولندية: تشخيص اول إصابة بالبلاد بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، إنه "تم تشخيص إصابة مريض في ​هولندا​ ب​فيروس كورونا​ المستجد، وهي أول حالة مؤكدة في البلاد، والمريض من مدينة تيلبرغ بجنوب هولندا، وسافر مؤخرا إلى شمال ​إيطاليا​، ويتلقى العلاج حاليا بمعزل عن غيره".

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