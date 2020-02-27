كوريا الشمالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشي كورونا

اتخذت سلطات ​كوريا الشمالية​ سلسلة إجراءات وقائية لمنع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، المنتشر على أراضي جارتها الجنوبية، و​الصين​، فقد شرعت حكومة ​بيونغ يانغ​ منذ منتصف الشهر الجاري في إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق حركة النقل الجوي والسككي مع دول العالم.

وكانت ​الحكومة​ قد قررت زيادة فترة الحجر الصحي على جميع القادمين من دول أجنبية لمدة 30 يوما، مع فرض قيود صارمة على الدبلوماسيين الأجانب العاملين في البلاد.

ودعا ​حزب العمال​ الحاكم في كوريا الشمالية الشعب إلى "التقيد المطلق" بالتعليمات الحكومية، محذرة من أن "أي لحظة من الرضا عن النفس يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا رجعة فيها".