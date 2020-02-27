كوريا الشمالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشي كورونا

اتخذت سلطات كوريا الشمالية سلسلة إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، المنتشر على أراضي جارتها الجنوبية، والصين، فقد شرعت حكومة بيونغ يانغ منذ منتصف الشهر الجاري في إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق حركة النقل الجوي والسككي مع دول العالم.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة فترة الحجر الصحي على جميع القادمين من دول أجنبية لمدة 30 يوما، مع فرض قيود صارمة على الدبلوماسيين الأجانب العاملين في البلاد.
ودعا حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية الشعب إلى "التقيد المطلق" بالتعليمات الحكومية، محذرة من أن "أي لحظة من الرضا عن النفس يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا رجعة فيها".
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