تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في ​ألمانيا​ عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في منطقة هينسبرغ . وكانت السلطات فى ألمانيا، أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا إلى 18 حالة، في حين لم تسجل ​وفيات​ حتى الآن بسبب المرض، ومن جانبها قالت ​وزارة الصحة​ الألمانية، إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره (25 عاما) يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا المستجد، بعد رحلة زار فيها ​ميلانو​، في حين يعاني رجل آخر يقيم في شمال البلاد حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض.

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