أعلنت السلطات الصحية في ​إيرلندا الشمالية​ عن تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد. يأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت أكثر من 40 دولة حول ​العالم​ بأنها سجلت ​حالات​ إصابة بفيروس كورونا القاتل. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيرلندا الشمالية تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.