وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأميركي الوضع في محافظة إدلب السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ ان "الوزير ​خلوصي أكار​ بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الأميركي مارك إسبر، تسوية الأزمة في ​محافظة إدلب​ السورية، كما تبادلا الآراء حول المشاكل الثنائية والإقليمية وتطرقا إلى مواضيع ​الدفاع والأمن​".

هذا وأكد المتحدث باسم ​حزب العدالة والتنمية​ التركي الحاكم ​عمر جليك​، في وقت سابق، أن جيش بلاده "استكمل استعدادته للقيام بمهامه عند انتهاء المهلة المحددة لقوات ​النظام السوري​ من أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب".

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