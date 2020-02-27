وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأميركي الوضع في محافظة إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية ان "الوزير خلوصي أكار بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الأميركي مارك إسبر، تسوية الأزمة في محافظة إدلب السورية، كما تبادلا الآراء حول المشاكل الثنائية والإقليمية وتطرقا إلى مواضيع الدفاع والأمن".
هذا وأكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك، في وقت سابق، أن جيش بلاده "استكمل استعدادته للقيام بمهامه عند انتهاء المهلة المحددة لقوات النظام السوري من أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب".
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