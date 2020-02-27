أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية عن تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا .
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عين نائبه مايك بنس، منسقاً لجهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، واعتبرا أن "مخاطر الإصابة بالفيروس التي تحدق بالشعب الأميركي لا تزال منخفضة للغاية".
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتواصل حالات الإصابة بعدوى " "Covid-19- التي يتسبب بها فيروس كورونا - بالإنتشار بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية كاليفورنيا الأميركية تعلن تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.