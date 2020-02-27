ولاية كاليفورنيا الأميركية تعلن تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا في ​الولايات المتحدة الأميركية​ عن تسجيل 33 حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ .

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد عين نائبه ​مايك بنس​، منسقاً لجهود ​الحكومة​ في مواجهة تفشي فيروس كورونا، واعتبرا أن "مخاطر الإصابة بالفيروس التي تحدق بالشعب الأميركي لا تزال منخفضة للغاية".

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتواصل ​حالات​ الإصابة بعدوى " "Covid-19- التي يتسبب بها فيروس كورونا - بالإنتشار بوتيرة سريعة في جميع أنحاء ​العالم​.