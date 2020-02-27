أبو فاضل: دياب يتلقى ردود فعل سلبية من دول خارجية نتيجة تحريض البعض

أشار الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ إلى أن هناك من يعمل على عدم انتهاء ​لبنان​، مؤكداً أن "اليوم هو يوم مجيد في ​تاريخ لبنان​ لأن الباخرة بدأت بالحفر بعد الإصرار من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​"، لافتاً أن "بدء عملية الحفر اليوم أعطت جرعة أمل إلى اللبنانيين".

وفي حديث تلفزيوني، أكد ابو فاضل أن "عدد الحسابات التي تقل حساباتهم عن 100 ألف ​دولار​ تشكل 90% من حسابات المودعين اللبنانيين، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه النسبة المئوية 9 مليارات دولار ليس أكثر، وبالتالي فإن إعطاء هذا المبلغ للمودعين يفرجهم ويحرك الوضع الإقتصادي في لبنان".

ولفت إلى أن "الإتهامات من قبل بعض ​المحطات التلفزيونية​ يجب أن تكون مقرونة بالدلائل والبراهين، ويجب أن يخرج السياسي المتهم الظهور الإعلامي وتبرير أي تهمة أمام الرأي العام".

وأكد ابو فاضل أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يتلقى ردود فعل سلبية من دول خارجية نتيجة تحريض البعض على الحكومة، واتهامها بأنها حكومة ​حزب الله​، مما أثار غضب دياب، الذي يعتمد على الكلام الرسمي الفرنسي الذي يتحدث عن مساعدة لبنان المشروطة بإصلاحات"، معتبراً أن "الحكومة الحالية تعمل ببطء ويجب أن تعمل بشكل أسرع لأن الوقت ليس لصالحنا"، ولفت إلى أن "بعض السياسيين يحاولون التهرب من مسؤولياتهم".

وأكد ابو فاضل أن "​الدولة​ لا تتعاطى بشكل كاف مع ​فيروس كورونا​"، مؤكداً أنه "يجب أن تتخذ ​وزارة التربية​ قراراً بإيقاف ​الطلاب​ عن التدريس، لأن واقع هذا المرض خطير ولا يمكن أن يكون كلاماً عابراً"، داعياً إلى "إيقاف الرحلات إلى الدول الموبوءة وخصوصاً إلى ​إيران​ و​إيطاليا​، مع استقبال جميع اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان من تلك الدول"، داعيا المسؤولين "لإنشاء خلية أزمة مؤلفة من أطباء واختصاصيين لمتابعة انتشار هذا الوباء".