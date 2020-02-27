رد الوزير السابق ​علي حسن خليل​ على النائب ​آلان عون​، مشدداً على انه "لا أريد ان أدخل بسجال مع أحد لكنني كنت أول من قال لم يعد باستطاعتنا السير بالمسار نفسه ويجب السير بخيار جدولة او هيكلة الدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل للنائب آلان عون: كنت أول من قال انه لم يعد باستطاعتنا السير بالمسار نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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