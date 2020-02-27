جابر: لا حصار على لبنان ونحن نؤذي أنفسنا بسبب امتناعنا عن القيام بالاصلاح

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، في حديث تلفزيوني، انه تم الاجتماع عام 2017 في ​اميركا​ مع مصرفيين وخبراء ماليين وحذرّونا من المخاطر المالية التي سيقع بها ​لبنان​ في الفترة المقبلة"، موضحاً انه "لا حصار على لبنان ولكن نحن نؤذي أنفسنا بسبب امتناعنا عن القيام بأي عمل اصلاحي فلم يجبرنا أحد على عجز ​الموازنة​ أو عجز في ​قطاع الكهرباء​"، كاشفاً عن "لقاء جمعه بوفد ​صندوق النقد الدولي​ الذي أبلغنا بأن علينا ان نعدّ برنامجا بأنفسنا وقدّم مجموعة نصائح وأنا قلت للوفد إننا لا نستطيع فرض اي ضرائب جديدة ف​الشعب اللبناني​ لا يمكن ان يموّل فسادا".

وبين جابر الى انه "حذّرت منذ عام من ثورة آتية ويجب توحيد الجهود الداخلية لتحقيق الاصلاح فلا صدقية للبنان لا في الداخل ولا الخارج وكذّبنا على العالم في "سيدر"، والاداء اللبناني الداخلي يجب ان يتغيّر حتى يقتنع الخارج بأن الاموال التي ستُدفع ستذهب الى المكان الصحيح".