أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، في حديث تلفزيوني، انه تم الاجتماع عام 2017 في اميركا مع مصرفيين وخبراء ماليين وحذرّونا من المخاطر المالية التي سيقع بها لبنان في الفترة المقبلة"، موضحاً انه "لا حصار على لبنان ولكن نحن نؤذي أنفسنا بسبب امتناعنا عن القيام بأي عمل اصلاحي فلم يجبرنا أحد على عجز الموازنة أو عجز في قطاع الكهرباء"، كاشفاً عن "لقاء جمعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي أبلغنا بأن علينا ان نعدّ برنامجا بأنفسنا وقدّم مجموعة نصائح وأنا قلت للوفد إننا لا نستطيع فرض اي ضرائب جديدة فالشعب اللبناني لا يمكن ان يموّل فسادا".
وبين جابر الى انه "حذّرت منذ عام من ثورة آتية ويجب توحيد الجهود الداخلية لتحقيق الاصلاح فلا صدقية للبنان لا في الداخل ولا الخارج وكذّبنا على العالم في "سيدر"، والاداء اللبناني الداخلي يجب ان يتغيّر حتى يقتنع الخارج بأن الاموال التي ستُدفع ستذهب الى المكان الصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: لا حصار على لبنان ونحن نؤذي أنفسنا بسبب امتناعنا عن القيام بالاصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.