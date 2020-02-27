آلان عون: هناك نقاش أميركي داخلي حول كيفية التعامل مع الحكومة الحالية

أعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، انه "على الصعيد الاوروبي هناك نيات ايجابية لمساعدة الحكومة كما هناك نقاش أميركي داخلي حول كيفية التعامل مع هذه الحكومة، فيما دول الخليج تبقي على موقف سلبي حيث لم يتم تسجيل اي اتصال حتى الآن بالرغم من ارسال رئيس الحكومة حسان دياب موفدين له الى الدول الخليجية، وعلى الحكومة إظهار جديتها حول كيفية التعاطي في الملفات ففترة السماح للبنان انتهت وأصبحنا في مرحلة جديدة وتحت المجهر الدولي".
ولفت عون الى ان "التعاطي الدولي مع لبنان كان دائما يأخذ بعين الاعتبار وجود حزب الله وهناك اتجاه في ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفرض حصار كامل حتى ولو تضرّر لبنان، ومصلحة لبنان تكون من خلال تحييده عن كل المشاكل وحمايته داخل حدوده وعن الصراعات الاقليمية وعلى حزب الله أخذ هذا الامر بعين الاعتبار".
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