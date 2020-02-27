وفد من نقابة موظفي اوجيرو التقى وزير الاتصالات

زار وفد من نقابة موظفي هيئة ​اوجيرو​ برئاسة النقيب إيلي زيتوني وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​، وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بهيئة اوجيرو والموظفين. وشكر النقيب والوفد المرافق الوزير حواط على دعمه وتمنى له التوفيق والنجاح في عمله.

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