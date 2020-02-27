أحمد الحريري: ما حصل مع علوش مدان بكل المقاييس

اعتبر أمين عام ​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ أن "ما حصل اليوم مع الدكتور ​مصطفى علوش​ مدان بكل المقاييس".

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ما حصل مع علوش "غريب عن قيم أهل ​طرابلس​ وأخلاقهم وقال لطالما كانت مسيرته الطبية عامرة بالإنسانية و​حافلة​ بالمواقف الشجاعة والإنحياز إلى الناس".