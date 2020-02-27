أحمد الحريري: ما حصل مع علوش مدان بكل المقاييس

اعتبر أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أن "ما حصل اليوم مع الدكتور مصطفى علوش مدان بكل المقاييس".
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ما حصل مع علوش "غريب عن قيم أهل طرابلس وأخلاقهم وقال لطالما كانت مسيرته الطبية عامرة بالإنسانية وحافلة بالمواقف الشجاعة والإنحياز إلى الناس".
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