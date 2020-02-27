الميادين:4مروحيات تركية دخلت أجواء سوريا لنقل مصابي الجيش التركي بإدلب

أفادت قناة الميادين عن دخول 4 مروحيات تابعة لسلاح الجو التركي ​الأراضي السورية​ لنقل القتلى والجرحى الأتراك الذين سقطوا بغارات جوية في إدلب، كما وأشارت قناة "الجزيرة" عن تجمع لعشرات سيارات الإسعاف على الحدود التركية السورية تمهيداً لنقل المصابين.

وكان ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ قد أعلن عن "مقتل أكثر من 34 جنديا ​تركيا​ خلال الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون ب​ريف إدلب الجنوبي​ اليوم".

ولفت المرصد الى ان "الغارات التي استهدفت الجنود الأتراك جاءت ردا على استعادة الفصائل المسلحة السيطرة على ​سراقب​"، مؤكدا "مقتل 58 شخصا من مسلحي المعارضة في قصف جوي روسي على إدلب".