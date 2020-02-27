الميادين:4مروحيات تركية دخلت أجواء سوريا لنقل مصابي الجيش التركي بإدلب

أفادت قناة الميادين عن دخول 4 مروحيات تابعة لسلاح الجو التركي الأراضي السورية لنقل القتلى والجرحى الأتراك الذين سقطوا بغارات جوية في إدلب، كما وأشارت قناة "الجزيرة" عن تجمع لعشرات سيارات الإسعاف على الحدود التركية السورية تمهيداً لنقل المصابين.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أعلن عن "مقتل أكثر من 34 جنديا تركيا خلال الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون بريف إدلب الجنوبي اليوم".
ولفت المرصد الى ان "الغارات التي استهدفت الجنود الأتراك جاءت ردا على استعادة الفصائل المسلحة السيطرة على سراقب"، مؤكدا "مقتل 58 شخصا من مسلحي المعارضة في قصف جوي روسي على إدلب".
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