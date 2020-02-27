أكد المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​، أن "الجانب التركي يواصل انتهاك اتفاقات سوتشي حول إدلب، بتقديمه دعما للمسلحين الذين يهاجمون قوات الجيش السوري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميميم: تركيا تواصل انتهاك اتفاقات سوتشي حول إدلب بتقديم الدعم للمسلحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.