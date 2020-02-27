مسؤول تركي: مقتل 9 جنود أتراك بهجوم جوي سوري في ادالب

نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول تركي تأكيده "مقتل 9 جنود أتراك في هجوم جوي لقوات ​النظام السوري​ على أفراد من ​الجيش التركي​ في إدلب". واكد المسؤول التركي أنه "يوجد جرحى من الجيش التركي حالتهم حرجة تم جلبهم من إدلب".

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