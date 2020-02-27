الأناضول: تحييد 1709 عنصرا من قوات الجيش السوري بعمليات الجيش التركي خلال الأيام الـ 17 الأخيرة

افادت وكالة "الاناضول" عن "تحييد 1709 عناصر من قوات ​النظام السوري​ وتدمير 55 دبابة و3 مروحيات و18 عربة مدرعة و29 مدفعا أثناء عمليات ​الجيش التركي​ في إدلب خلال الأيام الـ 17 الأخيرة". من جهة اخرى نقلت "وكالة الأناضول" عن مصادر تركية مطّلعة نفيها ادعاءات تداولتها وسائل إعلام حول إطلاق قوات تركية النار على ​مقاتلات روسية​ في سماء ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​.

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