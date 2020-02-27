المرصد السوري: مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل بغارات جوية في ريف إدلب

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ عن "مقتل أكثر من 34 جنديا ​تركيا​ خلال الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون ب​ريف إدلب​ الجنوبي اليوم".

ولفت المرصد الى ان "الغارات التي استهدفت الجنود الأتراك جاءت ردا على استعادة الفصائل المسلحة السيطرة على سراقب"، مؤكدا "مقتل 58 شخصا من مسلحي المعارضة في قصف جوي روسي على إدلب".

واليوم ​اتهمت وزارة الدفاع الروسية تركيا، بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب عبر تقديمها الدعم للمسلحين الذين يقاتلون النظام السوري بنيران المدفعية والطائرات المسيرة.