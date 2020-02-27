أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن "مقتل أكثر من 34 جنديا تركيا خلال الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون بريف إدلب الجنوبي اليوم".
ولفت المرصد الى ان "الغارات التي استهدفت الجنود الأتراك جاءت ردا على استعادة الفصائل المسلحة السيطرة على سراقب"، مؤكدا "مقتل 58 شخصا من مسلحي المعارضة في قصف جوي روسي على إدلب".
واليوم اتهمت وزارة الدفاع الروسية تركيا، بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب عبر تقديمها الدعم للمسلحين الذين يقاتلون النظام السوري بنيران المدفعية والطائرات المسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل بغارات جوية في ريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.