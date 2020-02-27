أدرعي: المناورات العسكرية تهدف لرفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في لبنان

أوضح المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​القوات​ العسكرية الإسرائيلية أنهت، مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية، والتي شملت بالأساس تدريبات لواء المدرعات 7، ولواء جولاني في ​هضبة الجولان​، وان هذه المناورات تهدف لرفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في ​لبنان​".

وأكد المتحدث أن "التدريبات شملت تفعيل ​منظومة​ السيطرة والمراقبة ​الجديدة​ للقوات البرية، والتي تدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني وفي ​المستقبل​ في جميع وحدات الجيش".