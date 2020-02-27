أدرعي: المناورات العسكرية تهدف لرفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في لبنان

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات العسكرية الإسرائيلية أنهت، مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية، والتي شملت بالأساس تدريبات لواء المدرعات 7، ولواء جولاني في هضبة الجولان، وان هذه المناورات تهدف لرفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في لبنان".
وأكد المتحدث أن "التدريبات شملت تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة للقوات البرية، والتي تدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني وفي المستقبل في جميع وحدات الجيش".
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