مستشفى فتوح كسروان: عوارض المريضة الموجودة لدينا لا تمت لعوارض كورونا

أوضحت إدارة ​مستشفى فتوح كسروان الحكومي​ ​البوار​ والطاقم الطبي، في بيان، تعليقاً على "​شائعات​ غزت مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة إصابة ب​فيروس كورونا​"، أن "الخبر المتداول صادر عن أشخاص لا صلة لهم لا من قريب ولا من بعيد ب​العلوم​ الطبية، مع ما يحمله ذلك من عدم دقة في المعلومات المتناقلة ويهدف إلى إثارة البلبلة"، مشيرة الى ان "العوارض التي تعاني منها المريضة، لا تمت إلى عوارض ​الكورونا​ كما يظهر في التحاليل الأولية التي أجريت لها بإشراف طاقم طبي من إختصاصات مختلفة. وتشير التحاليل الأولية إلى إلتهاب بكتيري، وليس فيروسي مع مضاعفات في عمل القلب و​السكري​، وإن الإجراءات الوقائية متخذة وفقا للأصول. كما أن التنسيق قائم والتواصل كامل مع الطواقم المختصة في ​وزارة الصحة العامة​ لمتابعة أي حالة مشكوك بها".