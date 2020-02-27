مستشفى فتوح كسروان: عوارض المريضة الموجودة لدينا لا تمت لعوارض كورونا

أوضحت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي البوار والطاقم الطبي، في بيان، تعليقاً على "شائعات غزت مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا"، أن "الخبر المتداول صادر عن أشخاص لا صلة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالعلوم الطبية، مع ما يحمله ذلك من عدم دقة في المعلومات المتناقلة ويهدف إلى إثارة البلبلة"، مشيرة الى ان "العوارض التي تعاني منها المريضة، لا تمت إلى عوارض الكورونا كما يظهر في التحاليل الأولية التي أجريت لها بإشراف طاقم طبي من إختصاصات مختلفة. وتشير التحاليل الأولية إلى إلتهاب بكتيري، وليس فيروسي مع مضاعفات في عمل القلب والسكري، وإن الإجراءات الوقائية متخذة وفقا للأصول. كما أن التنسيق قائم والتواصل كامل مع الطواقم المختصة في وزارة الصحة العامة لمتابعة أي حالة مشكوك بها".
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