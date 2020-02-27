شبان اقتحموا عيادة مصطفى علوش في طرابلس وبعثروا محتوياتها

افاد معلومات صحافية بأن "مجموعة مؤلفة من عشرات الشبان قامت باقتحام وخلع باب عيادة عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​ في مستشفى النيني في ​طرابلس​، وطلبوا منه اجراء عمليتي قص معدة لشخصين لديهما وزن زائد بدون دفع اي مبلغ. كما قاموا بتحطيم وتخريب اثاث العيادة ".

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