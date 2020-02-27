حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في فرنسا مرجحة للارتفاع

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باريس: شهد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا "ارتفاعا كبيرا" الخميس، اذ بلغ 38 حالة مؤكدة "بحلول الساعة السابعة مساء" (18 ت.غ) مقابل 18 حالة الأربعاء، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الفحوصات "لا تزال متواصلة" و"يحتمل أن ترتفع الحصيلة". واسترسل أنه من بين المصابين "تجمع يشمل 12 حالة" مرتبطة بمريضين رصدا الأربعاء في منطقة غير بعيدة عن باريس.