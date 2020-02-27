شكرا لقرائتكم خبر عن ألوان السمك المصرى يثير إعجاب الأوربيين .. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بيتجننوا من جمال ألوانه التي تعكس كافة ألوان الطيف" بهذه الكلمات وصف اللواء العربي السروي عضو مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية بقناة السويس، مدي الأعجاب الشديد للأوروبيين من السمك المصري لاسيما "اللوت"، و" الدنيس".

جاء ذلك خلال استعراضه للوفد البرلماني من لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الخميس الذي يزور شركة الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناه السويس، مدي تمييز وجودة السمك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وخلال مشاهدة الوفد البرلماني للحوض السمكي الخاص بسمك "اللوت" الذي يتم تصديره إلي أوروبا، قال اللواء العربي السروي :" السمكة تعكس جميع ألوان الطيف.. أي حد من أوروبا بيشوفه بيتجنن من جماله، لأن السمك عندهم قاتم"، فضلا عن جودته وتمييزه.

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية بقناة السويس، الحرص علي عملية نقل الأسماك عقب صيده من الأحواض السمكية، وحفظة في صناديق مجهزة يتم فيها نشر الثلج علي السمك، لتحدث ما يعرف بالصدمة السمكية، وذلك كي يدخل الأسواق بجودة عالية".

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وفي أعقاب انتهاء زيارة الأحواض السمكية، قام الوفد البرلماني بزيارة إلي شركة قناة السويس للحاويات (مرسك).

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كلا من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن و مني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب.

وشارك في الزيارة من جانب هيئة قناه السويس، المهندس إبراهيم عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الشركة، والعميد محسن قدرة مدير المزرعة، الدكتور أحمد جاد المستشار الفني للشركة، اللواء صبحي البوغي مدير إدارة الأمن بالشركة.