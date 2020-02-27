شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين" تنظم ندوة حول "العلاقات الأفريقية العربية .. الفرص والتحديات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة حول "العلاقات الأفريقية العربية .. الفرص والتحديات"، بمشاركة كل من رئيس الوفد الدائم للإتحاد الإفريقي السفير عبدالحميد بوزاهر، وسفير الكاميرون محمدو لابرانح عميد السفراء الأفارقة، وسفير جنوب أفريقيا فوسي مافيمبيلا، والعميد خالد عكاشة مدير مركز مكافحة الإرهاب، وذلك في الخامسة من مساء الأحد القادم الموافق1مارس.

وكانت نقابة الصحفيين، استضافت من قبل وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الماضى بالقاهرة.

ضم الوفد 25 صحفيًا، يمثلون دول: "مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، السودان، جيبوتي، أوغندا، بنين، أنجولا،جامبيا، كوت ديفوار، جنوب السودان، بوركينا فاسو، نيجيريا، إثيوبيا، النيجر، بوتسوانا، ليسوتو، كينيا، سوازيلاند، الكاميرون، الكونغو برازافيل، ناميبيا، موزمبيق، ناميبيا، السنغال".

تضمنت زيارة وفد الصحفيين الأفارقة لنقابة الصحفيين، محاضرة عن تاريخ الصحافة المصرية، والدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصريين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير مند إنشائها في 31 مارس عام 1941 وحتة الآن، علاوة على القوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام ومواثيق الشرف الصحفي في مصر.