ضربتها حتى الموت.. اتهام فتاة بقتل أمها طمعًا في معاشها

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة واقعة اتهام فتاة بضرب والدتها بعصا على رأسها حتى الموت، طمعًا في الحصول على المعاش الشهري الخاص بها.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة دمنهور، بوفاة "هدى. ر. أ" في منزلها بشارع المعهد الدينى بمدينة دمنهور، وانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للمعاينة والفحص.

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وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، عن وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجني عليها "شيماء. ر. أ".

جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها، اعترفت بضرب والدتها بعصا حتى فارقت الحياة، وذلك من أجل الحصول على المعاش الشهري الخاص بها.

تحرر المحضر اللازم حول تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.