غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، قطع المياه عن منطقتي محرم بك وكرموز بوسط وغرب المدينة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما بسبب أعمال ترحيل خطي مياه قطر 1000مم، و600 مم، في كرموز ضمن مشروع تطوير محور المحمودية.
وناشدت الشركة المواطنين بالمنطقة المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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