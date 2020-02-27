بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار سور مدرسة فرشوط إلى 3 أشخاص - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

ارتفع عدد ضحايا انهيار سور مدرسة في مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، مساء اليوم الخميس ، إلى 3 أشخاص لقوا مصرعهم أسفل السور، بينما تباشر الحماية المدنية والإنقاذ رفع الأنقاض، للبحث عن ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بالحادث، وانتشال 3 جثث من تحت أنقاض سور المدرسة المهنية في مركز فرشوط.

وأسفر الحادث عن مصرع "عصام زكي السيد، 45 عاما، وأبو الوفا محمود أبو الوفا، 35 عامًا، ومصطفي سعيد بهيج، 25 عامًا.

نقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى فرشوط، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.