الصحة العالمية: انتشار فيروس كورونا وصل إلى نقطة "حاسمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس إن انتقال فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) داخل دول مثل إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية أوصل العالم إلى مفترق طرق حيث يمكن احتواء تفشي الفيروس أو خروجه عن السيطرة.

وقال جبريسوس في مؤتمر صحفي "إننا في مرحلة حاسمة"، مضيفًا أن "هذا الفيروس له إمكانية انتشار وبائية".

وعلى الرغم من أن عدد الحالات الجديدة التي ظهرت في اليومين الماضيين كان أعلى خارج الصين عن داخلها ، إلا أن جبريسوس قال إن هذا ليس وقت الشعور بالذعر.

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وأضاف مدير عام المنظمة ، "إنه وقت اتخاذ إجراء الآن ، لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن" ، وحث جميع الحكومات على الاستعداد ليس فقط لاستقبال أول حالات (كوفيد-19) أو قطاعات العدوى ، ولكن أيضا للانتشار الكامل للأوبئة في بلدانهم .

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت اليوم الخميس، من أن انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) يمكن أن يذهب في أي اتجاه اعتمادا على طريقة رد الفعل و التعامل معه.

ووصفت المنظمة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، انتشار الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية بأنه "أخبار سيئة".