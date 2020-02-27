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وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز

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 توفي اليوم الأربعاء الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر يناهز 68 عاما، فيما أعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة عليه ستقام عصر يوم غد الخميس في مدينة الرياض.

 

ونعى عدد من الأمراء طلال بن سعود بن عبد العزيز في تغريدات استذكروا فيها خصال الراحل الذي عرف "بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق".

 

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وولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزة محمد الذيب، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.

 

وسبق أن عمل الأمير طلال موظفا في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا وملك البلاد الحالي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنحو 25 عاما، كما شغل عدة مناصب رياضية في حياته، بينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية ، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

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