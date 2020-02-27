وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز

توفي اليوم الأربعاء الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر يناهز 68 عاما، فيما أعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة عليه ستقام عصر يوم غد الخميس في مدينة الرياض.

ونعى عدد من الأمراء طلال بن سعود بن عبد العزيز في تغريدات استذكروا فيها خصال الراحل الذي عرف "بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق".

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