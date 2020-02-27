تحت عنوان "مبارك الذي جعل مصر دولة مفضلة للاسترخاء" سلطت صحيفة اوتريني نوفيستي الناطقة بالروسية الضوء على نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك . وأشارت الصحفية إلى أن مبارك حكم مصر لمدة 30 عامًا - من الفترة 1981 إلى 2011. Advertisements ولفتت إلى أن رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف أرسل برقية تعازي على وفاة مبارك. أرسل برقية تعازي على وفاة مبارك.

وتابعت الصحيفة أن السلطات المصرية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق. ونوهت بأن مراسم تشييع مبارك صاحبتها جنازة عسكرية مهيبة وحضورها شخصيات هامة و بارزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة كازاخستانية: وفاة مبارك صانع أفضل مقصد للاسترخاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.