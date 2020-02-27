وزير الطاقة الروسي ينفي وجود خلاف مع السعودية حول خفض إنتاج النفط

نفي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وجود أي خلافات بين موسكو والرياض في ما يتعلق باتفاق خفض إنتاج النفط "أوبك+"، مؤكدًا أن روسيا تخطط لمزيد من التعاون مع السعودية.
قال الوزير الروسي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليومالخميس- "يتواصل تعاوننا مع السعودية في إطار الاتفاقات التي تم تحقيقها سابقا. نخطط لعقد لقاء دوري في مارس المقبل ونحن راضون للغاية عن التعاون مع شركائنا السعوديين، ونريد مواصلة التعاون معهم لاحقا داخل أوبك، وعلى المستوى الثنائي وهناك الكثير من الخيارات للتعاون في قطاع الطاقة".
يشار إلى أن اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط دخل حيز التنفيذ مطلع 2017 وتم تمديده مرات عدة، إذ ينتهي الاتفاق الحالي أواخر الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بـ1.7 مليون برميل يوميًا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018.
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