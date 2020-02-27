بريطانيا: السماح بخروج 130 سائحًا من جزيرة بالمحيط الأطلنطي بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس أنه تم السماح بخروج 130 سائحا من أصل 700 سائح كانوا قد خضعوا للحجر الصحي في فندق "كوستا أديجي بالاس" الواقع في جزيرة "تنريفي" بالمحيط الأطلنطي للاشتباه

في إصابتهم بفيروس "كورونا".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من 160 سائحا بريطانيا كانوا ضمن نزلاء الفندق الذي اكتشف فيه إصابة طبيب إيطالي

بفيروس كورونا.



وأضافت القناة أنه تم السماح بإطلاق النزلاء بعد أن تبين مجيئهم الفندق بعد 24 من فبراير؛ حيث كان قد تم نقل الطبيب المصاب إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم يتبين بعد ما إذا كان نزلاء بريطانيين من بين المطلق سراحهم أم لا.