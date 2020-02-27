الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية وهما من يحملان الجنسية الصينية يبلغ أحدهما من العمر 36 عاما والآخر 37 عامًا وبذلك يكون إجمالي الحالات التي تم شفاؤها

5 حالات.

وأكدت وزارة الصحة الإمارتية ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة تتضمن 4 إيرانيين ومصابا

صينيا وآخر بحرينيا جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات والذي أعلن عنه مؤخرا؛ وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.وتم حصر 28 مخالطا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.