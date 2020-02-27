الخطوط الجوية الجزائرية تلغي رحلاتها للسعودية بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن إلغاء رحلاتها نحو المملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا. ويأتي هذا الاجراء الوقائي اثر توصيات وجهتها السلطات السعودية التي قررت تعليق بشكل مؤقت الدخول الى المملكة لأداء مناسك العمرة بهدف الوقاية ومنع وصول فيروس كورونا الى المملكة وانتشاره.

وقال الناطق باسم الشركة أمين أندلسي - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - إن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين في اعادة فتح أراضيهم للمعتمرين.

وأضاف أن الخطوط الجوية الجزائرية ستقوم بإعداد مخطط لإعادة المعتمرين الجزائريين الى الوطن حفاظا على صحتهم.

يذكر أن طائرتين توجهتها إلى السعودية اليوم من ولايتي وهران (شمال غرب) وقسنطينة (شمال شرق) لإجلاء الجزائريين الموجودين بالسعودية. العمرة بهدف الوقاية ومنع وصول فيروس كورونا الى المملكة وانتشاره.وقال الناطق باسم الشركة أمين أندلسي - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - إن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين في اعادة فتح أراضيهم للمعتمرين.وأضاف أن الخطوط الجوية الجزائرية ستقوم بإعداد مخطط لإعادة المعتمرين الجزائريين الى الوطن حفاظا على صحتهم.يذكر أن طائرتين توجهتها إلى السعودية اليوم من ولايتي وهران (شمال غرب) وقسنطينة (شمال شرق) لإجلاء الجزائريين الموجودين بالسعودية.

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