الكيان الصهيوني يصادق على بناء 1.8 ألف وحدة استيطانية جديدة

أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس الضوء الأخضر لخطة تقضي ببناء نحو 1.8 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن وزير الدفاع بالكيان الصهيوني نافتالي بينيت على صفحته في "فيسبوك"، أن القرار يشمل بناء 1776 وحدة استيطانية، والمصادقة على الخطة العامة لبناء 620 وحدة جديدة في مستوطنة

إيلي، علاوة على 534 وحدة أخرى من المقرر بناؤها في مستوطنة شفوت راحيل.

وتعهد بينيت في أعقاب مصادقة "مكتب التخطيط المركزي في يهودا والسامرة" التابع للجيش الإسرائيلي على هذه الخطة بمواصلة الأنشطة الاستيطانية و"عدم تسليم أي شبر من الأرض للعرب"،

حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووجه بينيت الانتقادات لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو على قرار عدم فرض سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية حتى انتخابات الكنيست الثاني من مارس المقبل.

واتخذ الكيان الصهيوني سلسلة خطوات في سبيل توسيع نطاق استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ نشر البيت الأبيض أواخر يناير خطته للسلام المعروفة بـ"صفقة ترامب"، والتي تعترف بسيادة الدولة العبرية على جميع المستوطنات.