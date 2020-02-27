جبران باسيل يدعو لحماية كنز النفط اللبناني

دعا وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، إلى حماية "كنز النفط والغاز" من فساد الداخل، وأطماع الخارج بعد بدء التنقيب في المنطقة الاقتصادية اللبنانية البحرية.
ونشر باسيل تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن ما كان قديما مجرد حبرعلى ورق ومماطلة صار اليوم حقيقة بعد أن "ضربت اليوم الحفارة أول ضربة بالبحر"، ما يعتبر "ردًا على المشككين".
وأضاف: "أذكر اللبنانيين اليوم بأن كل لبنان سيستفيد من كنز النفطوالغاز المخبأ في برنا وبحرنا".
وأطلق الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، أعمال التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل "يوما تاريخيا" وبداية تحقيق حلم لبناني.
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة حسان دياب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية التي يشهدها حاليا.
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