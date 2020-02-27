الصحة العالمية تحذر من تحول كورونا لوباء عالمي

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن القلق الأكبر الآن ناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد خارج الصين، محذرًا من احتمال تحوله إلى وباء عالمي.
وخلال موجز صحفي عقده اليوم الخميس في جنيف، عبر غيبريسوس عن قلق المنظمة إزاء سرعة انتشار الفيروس في العالمحيث فاق عدد المصابين خارج الصين عددهم داخلها خلال اليومين الماضيين.
دعا الدول كافة إلى "اغتنام الفرصة التي لا تزال متاحة حتى الآن وتفعيل جهود مكافحة الفيروس والتحرك بحسم وسرعة من أجل كبح جماحه".
أضاف: "ما يحدث في إيران وإيطاليا وكورياالجنوبية يظهر لنا مدى خطورة الفيروس".
وشدد على أهمية اتخاذ "التدابير الصحيحة" لمكافحة الفيروس على غرار ما تم فعله في الصين، وأكد أن عددًا من الدول منها بلجيكا وكمبوديا والهند ونيبال والفلبين وروسيا وفيتنام، نجحت في منع تمدد الفيروس فيها منذ تسجيل أولى الإصابات على أراضيها.
وأضاف: "تختلف هذه الدول عن بعضها، لكنها أثبت أن الإجراءات الحاسمة الاستباقية يمكن أن تمنع تفشي الفيروس".
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