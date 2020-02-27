نواب ألمان يتهمون ميركل بالتورط في مقتل سليماني

اتهم عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وقال ثمانية من نواب السيار المتطرف إنهم تقدموا بشكوى ضد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأميركية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط. أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأميركية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط. وصرح الكسندر نيو النائب عن حزب اليسار في بيان: "لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة (التي قتلت سليماني) سوى من خلال محطة إرسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأمريكية الجوية".

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