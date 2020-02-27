السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر لتركيا بسبب كورونا

دعت السفارة السعودية في أنقرة مواطنيها لتأجيل خطط سفرهم غير الضرورية لتركيا، بعد انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد.

وحثت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، السعوديين الموجودين في تركيا، على

اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الفيروس.

وجاء تحذير السعودية لمواطنيها، بعد انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد في العديد من الدول، لكن المملكة لم تصدر تحذيرا مماثلا لمواطنيها بعدم زيارة البحرين والكويت المجاورتين، اللتين اكتشف فيها العديد من الإصابات بهذا الفيروس المستجد.

وطالبت السفارة السعودية السلطات التركية بإجراءات احتياطية على المسافرين.