قطر في خدمة الرفث والسياسة في الحج

ثلاثة أعوام والسلطات القطرية مستمرة في محاولات تسييس الحج لأهداف مكشوفة لتجد نفسها في موقف محرج، خصوصا أنها شنت حملات إعلامية كبيرة لاستهداف تصريحات السعودية التي تؤكد وصول حجاج قطريين، وتضع في مانشيت إحدى الصحف أن أعداد الحجاج القطريين لهذا العام «صفر»، رغم وصول أكثر من 1500 حاج قطري عام 2017، مما يؤكد أن نظام «الحمدين» يحول بينهم وبين أداء مناسك الحج، رغم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لراحة ضيوف الرحمن. كما أنها واصلت من خلال وسائل إعلامها ممارسة هذا التسييس خدمة لأجندات معادية للمملكة تسيس الحج مثل إيران وتركيا.

زيادة النسبة

أظهرت الإحصائيات الرسمية زيادة النسبة المخصصة لحجاج دولة قطر 100 % عام 2018، وذلك بأكثر من 2400 حاج، بعد أن كانت في السنوات الماضية 1200 حاج، خاصة أن عدد الحجاج القطريين خلال عام 2017 بلغ 1564 حاجا بزيادة نسبية عن العام الذي سبقه، إلا أنه رغم تعرض موقع الرابط المخصص من قبل وزارة الحج والعمرة لتسجيل الحجاج القطريين للحجب، خصصت الوزارة رابطا جديدا لاستقبال الأشقاء القطريين الراغبين بأداء مناسك الحج، حرصا من المملكة على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العقبات. واقتصرت ممارسات النظام القطري خلال مواسم الحج على تسييس الحج وشن الهجمات الإعلامية تجاه المملكة وتضليل الشعب القطري من خلال حجب روابط استقبال طلبات الحجاج القطريين وإيهامهم بأن الجهات المعنية في السعودية هي من تمنع ذلك مما وضعها في موقف حرج بعد إعلان أعداد الحجاج القطريين القادمين لأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى عدم تجاوب وزارة الأقاوف القطرية عدة مرات مع وزارة الحج بشأن التنسيق ومغادرة الوفد القطري المملكة دون توقيع اتفاقية الحج لموسم 1440، وهذا يؤكد حرص السعودية قيادة وشعبا على توفير الإمكانات والتسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقلص التعنت القطري أعداد الحجاج والمعتمرين منذ بداية الأزمة القطرية من 1642 حاجا وحاجة عام 1438، إلى 365 رغم حرص قيادة المملكة على توفير وستخير كافة الإمكانيات لخدمتهم، كما تقلص أعداد المعتمرين من 1005 معتمرين ومعتمرات إلى 125 عام 1440.

تعنت قطري

رغم توقيع وزارة الحج والعمرة السعودية اتفاقية الحج مع وفد شؤون حج دولة قطر، فإن الحكومة القطرية منعت مواطنيها

من القدوم عام 1438، وبناء على التعنت القطري أصدر خادم الحرمين أمرا باستضافة كافة الحجاج القطريين الراغبين بأداء مناسك الحج على نفقته، كما رحبت وزارة الحج والعمرة بقدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، وأنّه يمكنهم القدوم عبر المنافذ الجوية المحدّدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعبر أي خطوط طيران أخرى غير الخطوط الجوية القطرية، إلا أن وفد شؤون حج دولة قطر أصر على نقل الحجاج عبر الخطوط القطرية فقط، وهو يعكس نية الجانب القطري ورغبته في عدم إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين في قطر بأداء مناسك الحج.

حجب موقع تسجيل الحجاج

دعت وزارة الحج والعمرة وفد شؤون حج دولة قطر كغيرهم من الدول الإسلامية الأخرى، وقد قدم الوفد القطري يوم الخميس بتاريخ 5/‏ 7/‏ 1439، وقد جرى مناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج القطريين وتم إعداد محضر الاتفاق المزمع توقيعه مع الجانب القطري، وقد غادر الوفد القطري دون أن يوقّع على محضر اتفاقية الحج لموسم 1439، مما أكّد أنّ الحكومة القطرية عازمة على منع مواطنيها من أداء مناسك الحج لذلك العام. وأمر خادم الحرمين الشريفين بتوجيه خطاب الدعوة لوفد المسؤولين عن شؤون الحج في دولة قطر كغيرهم من الدول الأخرى، وقد قدم الوفد القطري وتم خلال اللقاء الذي عُقد يوم الخميس بتاريخ 8/‏ 6/‏ 1440 لبحث ومناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج القطريين، وقد تم إعداد محضر الاتفاق المزمع توقيعه مع الجانب القطري الذي حُدّد فيه عدد الحجاج وآلية الإجراءات المتعلقة بقدومهم عبر منافذ القدوم المحدّدة. وغادر الوفد القطري المملكة دون أن يوقّع على محضر اتفاقية الحج لموسم 1440 وللعام الثالث على التوالي واجه سكان قطر صعوبات وعراقيل تحول بينهم وبين أداء مناسك الحج بعد رفض الدوحة الدعوات والتسهيلات التي قدمتها السعودية للراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين في قطر عبر بوابات إلكترونية.

أولا موسم حج عام 1438 - 2017

توقيع اتفاقية الحج والعمرة مع قطر

منع حكومة قطر مواطنيها من القدوم

استضافة الملك سلمان كافة الحجاج القطريين على نفقته

القدوم عبر المنافذ الجوية

القدوم عبر أي خطوط طيران غير القطرية

إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية لنقل الحجاج

السماح للحجاج القطريين بالدخول إلى السعودية

عبر منفذ سلوى الحدودي

استثناء حجاج قطر من التصاريح الإلكترونية

ثانيا موسم عام 1439 - 2018

تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل الطلبات

تعرض موقع الرابط المخصص من قبل وزارة الحج والعمرة لتسجيل الحجاج القطريين للحجب من قبل النظام القطري

توفير رابط جديد لاستقبال الحجاج القطريين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم

القدوم عبر مطار الملك عبدالعزيز

القدوم عبر أي شركة طيران ما عدا الخطوط الجوية القطرية

ثالثا موسم عام 1440 - 2019

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توجيه خطاب للوفد المسؤول عن شؤون الحج في قطر

إعداد محضر الاتفاق المزمع توقيعه

مغادرة الوفد القطري دون توقيع محضر اتفاقية الحج

خلق العراقيل أمام الحجاج القطريين عبر البوابات الإلكترونية

التعنت يقلص أعداد الحجاج والمعتمرين

إحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين القطريين للمواسم الأخيرة:

1438

1642

1005

1439

365

134

1440

125

عن حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين

حركة دخول من يحملون الجنسية القطرية من تاريخ 10/‏ 9/‏ 1438، حتى تاريخ 3/‏ 9/‏ 1440، والبيانات الرسمية التالية توضح ذلك.

أعداد القطريين الذين دخلوا إلى المملكة

50324

الذكور

32138

الإناث

82462

3664

الإجمالي